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Staking bij NS duurt 4 uur, zegt FNV

Economie
door anp
donderdag, 18 juni 2026 om 18:54
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UTRECHT (ANP) - Vakbond FNV waarschuwt dat door een staking van treinpersoneel volgende week woensdag tussen 04.00 uur en 08.00 uur geen treinen van NS rijden. Daarmee korten de actievoerders de werkonderbreking in, stelt FNV-bestuurder Henri Janssen in een nieuwsbrief.
NS wil vooralsnog niet ingaan op vragen over de gevolgen voor de dienstregeling. Het vervoersbedrijf wacht eerst de officiële aanzegging van de staking af, laat een woordvoerster weten.
Eerder zou FNV van plan zijn geweest om de staking bij NS, als protest tegen bezuinigingen op sociale zekerheid door de regering, om middernacht te laten beginnen. "Omdat onze actie zich richt tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid en niet tegen NS, én omdat wij de overlast voor reizigers nog wel enigszins willen beperken, heeft FNV Spoor ingestemd met een aanpassing van de actieduur", aldus FNV.
Ook na afloop van de staking kunnen er nog gevolgen zijn voor de dienstregeling. De actie bij NS valt samen met stakingen in het bus-, tram- en metrovervoer.
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