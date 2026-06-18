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VS bevestigen opheffen blokkade voor de Straat van Hormuz

Samenleving
door anp
donderdag, 18 juni 2026 om 19:21
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WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten hebben hun blokkade opgeheven voor de Straat van Hormuz, bevestigt het Amerikaanse centrale commando CENTCOM op X. Hierdoor kan "al het scheepvaartverkeer van en naar Iraanse havens en kustgebieden" weer plaatsvinden.
De Amerikaanse vloot blijft wel in de buurt, "om ervoor te zorgen dat alle aspecten van de overeenkomst worden nageleefd en volledig van kracht blijven", aldus CENTCOM. De Amerikaanse vicepresident JD Vance meldde donderdag dat die dag de zestigdaagse overeenkomst tussen de VS en Iran is ingegaan. Onderdeel hiervan is het openen van de belangrijke Straat van Hormuz.
Onderhandelingen over een definitieve overeenkomst beginnen naar verwachting dit weekend in Zwitserland. Eerder werd vrijdag genoemd als startmoment.
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