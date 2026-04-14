CNN: Rubio neemt deel aan gesprek tussen Israël en Libanon

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, is dinsdag bij het gesprek tussen Libanon en Israël. CNN meldt dat op basis van een bron binnen het ministerie. De Israëlische ambassadeur in de VS, Yechiel Leiter, ontmoet dan in Washington de Libanese ambassadeur in de VS, Nada Hamadeh.

Volgens Axios is het gesprek tussen de ambassadeurs de ontmoeting op het hoogste niveau tussen Israël en Libanon sinds 1993. De twee landen hebben geen diplomatieke banden.

De bedoeling is dat de landen zullen praten over een bestand. De VS en Libanon vroegen Israël al om een "pauze" in de aanvallen op Hezbollah, meldde Axios afgelopen weekend.

Libanese sjiitische beweging

Israël liet vrijdag weten dat het tijdens de besprekingen niet over een staakt-het-vuren met Hezbollah zal praten.

Hezbollah is de Libanese sjiitische beweging waar Israël mee in oorlog verkeert. Hezbollah (Partij van God) werd aan het begin van de jaren tachtig opgericht. De gewapende beweging wordt gesteund door Iran.

Hezbollah verzet zich tegen de aangekondigde gesprekken. Hezbollahleider Naim Qassem riep de Libanese regering maandagavond in een televisietoespraak op om "historisch en heldhaftig" te handelen en de gesprekken te annuleren. Qassem noemde de onderhandelingen "zinloos".