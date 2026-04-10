Staking Lufthansa raakt 90.000 mensen, verwacht luchthavenbranche

Economie
door anp
vrijdag, 10 april 2026 om 8:07
FRANKFURT (ANP/BLOOMBERG/DPA) - De staking van cabinepersoneel van Lufthansa in Duitsland vrijdag raakt ongeveer 90.000 passagiers, verwacht de Duitse luchthavenbrancheorganisatie ADV. De koepelvereniging zegt dat mogelijk meer dan 520 vluchten niet kunnen doorgaan door de werkonderbreking. Veel Duitsers keren terug van paasvakantie.
Een woordvoerster van de vakbond bevestigt dat de staking om middernacht is begonnen. Ongeveer 20.000 medewerkers zijn opgeroepen om tot 22.00 uur niet te werken. Lufthansa heeft van tevoren al honderden vluchten geschrapt. Volgens het vluchtschema van de luchthaven van Frankfurt is zo'n driekwart van de ongeveer 350 vertrekkende vluchten geannuleerd en ondervinden aankomende vluchten vergelijkbare hinder.
De Duitse vakbond Ufo kondigde de staking onder personeel van Lufthansa en dochtermaatschappij Lufthansa CityLine eerder deze week aan. De actie volgt op vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe cao. Ook op het vliegveld in München wordt gestaakt.
