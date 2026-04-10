Astronauten Artemis II maken zich klaar voor terugkeer naar aarde

CAPE CANAVERAL (ANP) - De astronauten van de Artemis II-ruimtemissie maken zich klaar voor hun terugkeer naar de aarde. Ze zijn al meer dan halverwege de terugreis en landen naar verwachting in de nacht van vrijdag op zaterdag in zee, voor de kust van San Diego.

Aan boord van de Orion zijn de astronauten de afgelopen dag bezig geweest met het opbergen van de apparatuur die ze tijdens de missie hebben gebruikt en het goed vastzetten hiervan voor de terugkeer in de atmosfeer.

Tijdens een onbemande testvlucht naar de maan in 2022 ontstonden problemen met het hitteschild dat de Orion moet beschermen tijdens de terugkeer in de atmosfeer. Het ruimtevaartuig krijgt dan te maken met temperaturen tot ongeveer 2760 graden Celsius, half zo heet als het oppervlak van de zon. Het hitteschild moet tijdens de landing langzaam slijten, maar tijdens de Artemis I-missie gebeurde dat te snel. Om dat tijdens deze reis te voorkomen, heeft NASA een andere route berekend.