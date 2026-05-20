Staking op komst bij Samsung, vrees voor economische gevolgen

door anp
woensdag, 20 mei 2026 om 8:36
SEJONG (ANP/RTR) - Tienduizenden werknemers van Samsung dreigen te staken uit onvrede over het uitblijven van een deal over hogere bonussen. De vakbond van het bedrijf in Zuid-Korea heeft plannen waarbij 48.000 personeelsleden het werk achttien dagen neerleggen. Vanwege het grote belang van Samsung wordt gevreesd voor schade aan de economie.
Samsung profiteert op dit moment van de grote vraag naar chips voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI). De race om AI-datacenters te bouwen heeft geleid tot tekorten aan geheugenchips en sterk gestegen prijzen, wat Samsung een fors hogere winst heeft opgeleverd. Een lange staking kan de tekorten verergeren. Het grootste deel van de stakers werkt voor de chipdivisie.
Vakbondsleider Choi Seung-ho verklaarde dat de vakbond een voorstel van een bemiddelaar van de overheid had geaccepteerd, maar de directie een pijnpunt niet wilde wegnemen. Het gaat om de eis van de vakbond dat Samsung een bonusplafond schrapt. Samsung stelt dat de vakbond onrealistische eisen stelt rondom bonussen voor verlieslatende onderdelen.
