Mercedes toont elektrische sportauto met geluid van brullende V8

Economie
door anp
woensdag, 20 mei 2026 om 8:26
STUTTGART (ANP/BLOOMBERG) - Mercedes-Benz heeft een elektrische sportwagen onthuld die klinkt als een brullende V8-benzinemotor, maar wordt aangedreven door drie krachtige elektromotoren. Daarmee richt de autofabrikant zich op kopers die de elektrische modellen van het merk tot nu toe links lieten liggen.
De nieuwe Mercedes-AMG GT Coupé simuleert traditionele schakelmomenten en haalt een topsnelheid van bijna 300 kilometer per uur. Hiermee gaat het bedrijf rechtstreeks concurreren met Porsche en Ferrari, die eveneens proberen de emotionele aantrekkingskracht van hun merken te behouden met elektrisch aangedreven auto's. Tot nu toe kenmerkten de elektrische modellen van Mercedes-Benz zich door een eenvoudige vormgeving en een sobere uitstraling.
De introductie komt op een gevoelig moment voor de autofabrikant uit Stuttgart. Het bedrijf heeft zijn elektrische ambities deels moeten terugschroeven na tegenvallende vraag naar modellen als de Mercedes G-Class en vlaggenschip EQS.
