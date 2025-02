Stakingen bij IFF voorbij na cao-overeenkomst met vakbonden

UTRECHT (ANP) - Aan de reeks stakingen bij smaak- en geurstoffenfabrikant IFF is een einde gekomen. Vakbonden CNV en FNV hebben een voorlopig akkoord gesloten met het bedrijf over een nieuwe cao, waardoor de acties niet meer nodig zijn. De lonen gaan in anderhalf jaar tijd 6,5 procent omhoog bij IFF, meldt CNV-onderhandelaar Alptekin Akdogan.

IFF, voluit International Flavors and Fragrances, heeft in Nederland ongeveer duizend werknemers die werken bij vestigingen in Tilburg en Hilversum. Een deel van het personeel staakte sinds januari in totaal acht dagen om de eisen voor een hoger loonbod en een uitgebreidere ouderenregeling kracht bij te zetten. CNV en FNV legden daarbij de eis van 7 procent loonsverhoging op tafel.

Leden van de vakbonden moeten nog wel instemmen met het onderhandelingsresultaat. CNV en FNV leggen dit positief voor aan hun achterban.