Stakingsdag België merkbaar op luchthavens, in ov en in haven

BRUSSEL (ANP/BELGA) - De stakingsactie van Belgische vakbonden is dinsdag vooral merkbaar op luchthavens, in het openbaar vervoer en in de haven van Antwerpen. Op Charleroi Airport vertrekt of landt geen enkele vlucht. Op Brussels Airport zijn alle vertrekkende vluchten geannuleerd, net als een hoop aankomende vluchten.

Vier op de tien ic-treinen rijden niet, meldt de Belgische spoorwegmaatschappij NMBS. Ook tussen België en Nederland rijden minder treinen door de staking.

De Vlaamse openbaarvervoersmaatschappij De Lijn meldt dat een derde van de bussen niet zal rijden, net als de helft van de trams. Ook het openbaar vervoer in Brussel rijdt minder en onregelmatig door de staking.