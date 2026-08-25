De smartphone verdwijnt voorlopig niet, maar krijgt er wel een serieuze concurrent bij. Meta-topman Mark Zuckerberg verwacht dat slimme brillen in de jaren dertig veel telefoontaken overnemen, terwijl de nieuwste modellen steeds meer functies krijgen, van livevertaling tot het samenvatten van berichten en realtime ondertiteling.

Toen de eerste mobieltjes op de markt kwamen, zag bijna niemand aankomen hoe onmisbaar ze zouden worden. Nu klinkt een nieuwe voorspelling : niet de telefoon, maar de bril zou weleens het belangrijkste persoonlijke apparaat van de toekomst kunnen worden.

Mark Zuckerberg zegt dat augmented-realitybrillen uiteindelijk veel taken van smartphones kunnen overnemen. In zijn visie projecteren zulke brillen digitale informatie direct in je blikveld, terwijl spraakbesturing, camera’s en kunstmatige intelligentie het gebruik natuurlijker moeten maken dan het steeds uit je zak halen van een telefoon.

Die ontwikkeling is niet langer puur toekomstmuziek. Meta rolt in 2026 nieuwe functies uit voor zijn slimme brillen, waaronder live vertaling in meer talen, realtime captions tijdens telefoongesprekken en uitgebreidere AI-hulp op het apparaat zelf. Daarnaast bracht Meta nieuwe Ray-Ban-modellen uit voor dragers van brillenglazen op sterkte, met bredere ondersteuning voor vrijwel allesoorten sterkten

Toch is het nog te vroeg om te spreken van het einde van de smartphone. Zelfs Zuckerberg schetst eerder een verschuiving dan een totale vervanging: net zoals de pc bleef bestaan naast de smartphone, kan de telefoon straks gewoon vaker in de broekzak blijven. Dat beeld past nu ook bij de markt. Slimme brillen worden praktischer, maar grote mixed-realityheadsets hebben nog moeite om een breed publiek te overtuigen.

De hindernissen zijn duidelijk. Goede slimme brillen moeten lichter worden, langer meegaan en sociaal acceptabel blijven in het dagelijks gebruik. Daar komt privacy bij: camera’s, microfoons en AI-functies zorgen alleen voor een doorbraak als gebruikers erop vertrouwen dat hun gegevens veilig worden verwerkt.

Voor consumenten lijkt de komende jaren daarom waarschijnlijk geen abrupte ommezwaai, maar een geleidelijke overgang. De smartphone verdwijnt niet meteen, maar slimme brillen kunnen wel uitgroeien tot het apparaat waarmee we sneller informatie opvragen, berichten afhandelen en onze omgeving digitaal aanvullen.