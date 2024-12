Starbucks eindigt lager op Wall Street te midden van stakingen

NEW YORK (ANP) - Starbucks is maandag lager geëindigd op de aandelenbeurzen in New York. Werknemers van de koffieketen hebben sinds vrijdag het werk neergelegd in Los Angeles, Chicago en Seattle. Inmiddels wordt gestaakt in tien Amerikaanse steden. Met de acties willen werknemers Starbucks dwingen de lonen en arbeidsvoorwaarden te verbeteren. Het aandeel daalde 0,6 procent.

Vakbond Starbucks Workers United, die meer dan 10.000 barista's vertegenwoordigt, heeft tot de staking opgeroepen. Volgens Starbucks heeft de staking geen significante impact op de activiteiten, omdat het slechts om een handvol vestigingen gaat. Het bedrijf heeft ruim 11.000 vestigingen in de Verenigde Staten, waar ongeveer 200.000 mensen werken.

De algehele stemming op Wall Street was positief. De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent hoger op 42.906,95 punten. De brede S&P 500 steeg 0,7 procent tot 5974,07 punten en techgraadmeter Nasdaq won 1 procent tot 19.764,89 punten. De aandelenbeurzen in New York sluiten dinsdag al om 19.00 uur Nederlandse tijd vanwege kerstavond.