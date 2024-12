Politie onderzoekt drones die rond PI Vught vliegen

VUGHT (ANP) - De politie onderzoekt drones die boven en om de Penitentiaire Inrichting (PI) in Vught vliegen, bevestigt een politiewoordvoerster na berichtgeving van Omroep Brabant. Zij benadrukt dat het niet om een ontsnappingspoging uit de gevangenis gaat.

Rond de PI geldt een vliegverbod en daarom is de politie aanwezig, onder meer met een helikopter. Ook zijn er agenten met kogelwerende vesten. Volgens de woordvoerder is het zaak om eerst te achterhalen wie er achter de drones zit. Daarna kan eventueel besloten worden de drones uit de lucht te halen. Zij meldt dat het onduidelijk is om hoeveel drones het gaat, maar er vliegen er zeker meer dan een.

De Extra Beveiligde Inrichting (EBI) maakt deel uit van de PI Vught. Onder de gevangenen in de EBI zijn zware criminelen als Ridouan Taghi, zijn zoon Faissal T. en Willem Holleeder.