BHUBANESWAR (ANP) - De Nederlandse hockeysters hebben in de Pro League de eerste plaats in handen genomen. Het elftal van bondscoach Raoul Ehren won in Bhubaneswar met 4-2 van India.

Felice Albers scoorde twee keer voor Oranje. De overige twee treffers kwamen op naam van Emma Reijnen en Fay van der Elst.

Olympisch kampioen Nederland leidt nu met 18 punten uit zeven duels, gevolgd door China met 16 punten na acht wedstrijden. Oranje treft dinsdag India opnieuw.