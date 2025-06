Starmer en Trump bevestigen akkoord implementatie handelsdeal

KANANASKIS (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump en de Britse premier Keir Starmer zijn het maandag eens geworden over de implementatie van een handelsovereenkomst die vorige maand werd aangekondigd.

Trump zei op de G7-top in Canada dat de relatie met het Verenigd Koninkrijk "gewoon fantastisch" is, terwijl hij zwaaide met een document dat hij naar eigen zeggen net had ondertekend. "We hebben het getekend en het is klaar", zei Trump. Starmer zei, zonder verdere details te geven, dat de proclamatie de afspraken over autotarieven en luchtvaart zou implementeren.

In de deal zou zijn vastgelegd dat de Amerikaanse importtarieven op belangrijke Britse exportproducten worden verlaagd. Ook zouden de Britse quota voor bepaalde Amerikaanse landbouwproducten omhooggaan. De twee landen sloten vorige maand een handelsovereenkomst, maar moesten nog verder onderhandelen over de details.