BuZa: Nederlanders in Iran kunnen weg via Turkije of Armenië

TEHERAN (ANP) - Nederlanders die weg willen uit Iran kunnen dat het best over land doen via Turkije of Armenië. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een bericht aan Nederlanders in het land. Wel zijn daar veiligheidsrisico's aan verbonden, benadrukt het departement. "De Nederlandse ambassade heeft geen zicht op de veiligheidssituatie in de verschillende delen van Iran of aan de grenzen."

Verder doen Nederlanders die het land willen verlaten er goed aan om vooraf de openingstijden van de grensposten te controleren en rekening te houden met vertraging bij de grens. Het ministerie adviseert ook om voldoende water, voedsel, eventueel brandstof voor onderweg en een of meer opgeladen powerbanks mee te nemen.

De route via Turkije loopt via Bazargan aan Iraanse zijde en Gurbulak aan Turkse zijde. Vanaf daar zijn volgens BuZa binnen een paar uur verschillende vliegvelden bereikbaar. De grensovergang bij het Armeense Megri is ongeveer zeven uur rijden van hoofdstad Jerevan. Vandaar gaan diverse Europese vluchten, aldus BuZa.