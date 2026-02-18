Steeds meer jongeren op lichtere motoren stuwen recordverkoop

UTRECHT (ANP) - De verkoop van gebruikte motoren bereikte vorig jaar een recordniveau, mede dankzij de groeiende populariteit van motorrijden onder jongeren. Dit zorgt de laatste jaren voor een duidelijke verschuiving naar lichtere motoren, omdat jongeren alleen op deze modellen mogen rijden.

Afgelopen jaar waren 18- tot 25-jarigen goed voor 15,6 procent van de gebruikte motorverkopen, tegenover 12,2 procent in 2020. Tegelijkertijd daalde het aandeel 46- tot 55-jarigen dat een gebruikte motorfiets kocht van 21 procent naar 15,5 procent, maakten BOVAG en RAI Vereniging bekend. Volgens de branche nam het aandeel vrouwen dat vorig jaar een nieuwe motor aanschafte toe van 7,5 procent in 2020 naar 9,7 procent. De brancheorganisaties maakten de cijfers bekend in aanloop naar de veertigste editie van de MOTORbeurs in de Jaarbeurs in Utrecht, van donderdag tot en met zondag.

Volgens de organisaties is de afgelopen jaren een duidelijke verschuiving zichtbaar naar lichtere motoren, aangezien jongeren wettelijk niet op zwaardere motoren mogen rijden. Lichtere startermotoren vormen nu 27,3 procent van de verkopen, tegen 24,4 procent in 2020. Zwaardere motoren maken nu 69,6 procent van de verkopen uit, tegen 71,3 procent in 2020.

Steeds populairder

De verkoop van tweedehandsmotoren was nog nooit zo hoog als vorig jaar. In totaal wisselden ruim 157.800 motors van eigenaar, bijna 8 procent meer dan in 2024. "De populariteit van gebruikte motorfietsen is echt sky high. Je ziet dat veel mensen via de occasionmarkt heropstappen op de motor of juist de start van hun motorhobby verwezenlijken", zegt Bart Pols van BOVAG. Motorrijden wordt steeds populairder, mede door jongeren die de motor ontdekken en forenzen die het als snel en goedkoop alternatief gebruiken.

De verkoop van nieuwe motorfietsen kwam in 2025 uit op 19.608 stuks, iets minder dan het jaar daarvoor. Toch deed Nederland het daarmee aanzienlijk beter dan veel andere Europese landen. De vijf grootste Europese motorlanden verkochten vorig jaar ruim 1 miljoen motorfietsen, liefst 36 procent minder dan in 2024.

Koninklijke Jaarbeurs rekent dit jaar op een "volledig uitverkochte jubileumeditie", waar vrijwel alle grote motormerken aanwezig zijn. De vorige 39e editie trok ruim 90.000 bezoekers, maar in 2023 bereikte de motorbeurs een record van ruim 99.000 bezoekers.