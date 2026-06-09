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Sterke groei Chinese export door grote vraag naar AI-apparatuur

Economie
door anp
dinsdag, 09 juni 2026 om 8:03
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BEIJING (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De Chinese export is in mei sterker gegroeid dan verwacht, ondanks druk op de wereldeconomie door de oorlog in het Midden-Oosten. De verstoringen in de uitvoer door de Iranoorlog werden echter gecompenseerd door de explosieve vraag naar hardware voor kunstmatige intelligentie (AI).
Volgens cijfers van de Chinese douane steeg de export vorige maand met 19,4 procent ten opzichte van een jaar geleden. Dat is de sterkste groei in drie maanden. De groei viel hoger uit dan verwacht. Economen hadden gerekend op een exportgroei van 15 procent, na een stijging van 14,1 procent in april.
Ook de import nam sterker toe dan voorzien, met een groei van 27,4 procent. Economen gingen uit van een groei van 26 procent, na een groei van 25,3 procent in april. Het handelsoverschot, de export minus de import, kwam daardoor uit op 105,4 miljard dollar. Dat is het grootste overschot sinds januari.
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