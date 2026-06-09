Evacuaties in Nieuw-Zeelandse hoofdstad om metershoge golven

WELLINGTON (ANP) - Inwoners van huizen langs de kust ten zuiden van de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Wellington zijn maandag enige tijd opgeroepen te evacueren. Langs de kuststrook gold een lokale noodtoestand vanwege metershoge golven.

De burgemeester van de stad, Andrew Little, heeft dinsdag de noodtoestand weer ingetrokken volgens plaatselijke media. Bewoners van evacuatiezones kunnen naar huis, maar de burgemeester waarschuwt wel dat de weersomstandigheden tot woensdag gevaarlijk blijven met hevige regen en wind.

De hoogste golf die dinsdagochtend (lokale tijd) werd gemeten, was 10,9 meter, meldde MetService, de Nieuw-Zeelandse evenknie van het KNMI. De schade die het water heeft aangericht lijkt mee te vallen.

Het centrum van de Nieuw-Zeelandse hoofdstad ligt in een baai die grotendeels beschut is tegen de metershoge golven. De veerdienst naar het Zuidereiland is tijdelijk stilgelegd door de storm en verschillende vluchten zijn geannuleerd. Een klein passagiersvliegtuig op de luchthaven van Wellington kantelde door de wind, meldt The New Zealand Herald. Daarbij vielen geen gewonden.