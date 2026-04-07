Sterke groei nieuwe motorverkoop, occasions redelijk stabiel

Economie
door anp
dinsdag, 07 april 2026 om 17:38
DEN HAAG (ANP) - De verkoop van nieuwe motoren in Nederland is in het eerste kwartaal van dit jaar met 19 procent gestegen tot 5931 exemplaren. In dezelfde periode daalde het aantal verkochte gebruikte motorfietsen licht, tot 33.883 stuks. Dat maakte RDC, het databedrijf dat voertuigregistraties bijhoudt, dinsdag bekend.
Motorrijden wordt al jaren steeds populairder, vooral doordat steeds meer jongeren de motor ontdekken en forenzen het zien als een snel en betaalbaar alternatief voor woon-werkverkeer. Vorig jaar zijn 19.608 nieuwe motorfietsen op kenteken gezet, een historisch hoog niveau. Het aantal verkochte tweedehands motoren lag in 2025 met ruim 148.900 stuks op het hoogste niveau ooit.
Opvallend in de cijfers van vorig jaar is dat het aantal motoren onder jongeren tussen de 18 en 25 jaar en onder ouderen van 65 jaar of ouder in de afgelopen jaren is verdubbeld.
POPULAIR NIEUWS

Hij is een (half)seniele aftakelende oude man: waarom zwijgt de Amerikaanse pers over Trumps geestelijke aftakeling?

Deze 5 zinnen zorgen ervoor dat je kind juist niét luistert, volgens een expert

Dit is de leeftijd waarop je geluksniveau de bodem raakt (en wat je eraan kunt doen)

Duitse diesel breekt Duits record, maar Nederlanders betalen fors meer

Kunnen WA, Maxima en Jetten nog naar Trump? Nee toch?

VS vallen Iraans olie-eiland Kharg aan

