ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Media: Iraniërs vormen menselijke ketting rond mogelijke doelen

Samenleving
door anp
dinsdag, 07 april 2026 om 17:31
TEHERAN (ANP) - Mensen in Iran zijn naar bruggen en energiecentrales gekomen uit protest tegen mogelijke aanvallen van de Verenigde Staten en Israël, melden internationale media op basis van beelden van de Iraanse staatstelevisie. De Iraniërs vormen een menselijke ketting rond de bouwwerken, die de Amerikaanse president Donald Trump heeft genoemd als doelwitten voor aanvallen na het verstrijken van zijn deadline.
Trump heeft Iran tot 02.00 uur Nederlandse tijd in de nacht van dinsdag op woensdag gegeven om een deal te sluiten en de Straat van Hormuz te heropenen. Anders dreigt hij alle energiecentrales en bruggen van het land op te blazen.
De Iraanse minister voor Jeugd en Sport riep mensen eerder op om menselijke kettingen te vormen rond energiecentrales. Daar is op meerdere plekken gehoor aan gegeven. Op de beelden is te zien dat mensen Iraanse vlaggen en spandoeken dragen met bijvoorbeeld de tekst "aanvallen op energie-infrastructuur worden beschouwd als oorlogsmisdaad", meldt The New York Times.
loading

POPULAIR NIEUWS

Loading