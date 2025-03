Steun voor aanpak malafide uitzendbureaus, zorgen om uitvoering

DEN HAAG (ANP) - In de Tweede Kamer is brede steun voor het wetsvoorstel van minister Eddy van Hijum (Sociale Zaken, NSC) dat een eind moet maken aan de malafide praktijken van uitzendbureaus waarvan arbeidsmigranten de dupe worden. Maar partijen hebben wel veel vragen over de uitvoerbaarheid van het complexe voorstel.

VVD'er Thierry Aartsen spreekt van "echt een zware vorm van marktregulering". Maar omdat de misstanden zo groot zijn kan hij er wel mee leven, ook met de reikwijdte van de wetgeving. Die richt zich niet alleen op uitzendbureaus, maar op de hele branche. Ook bedrijven zoals detacheerders en payrollbedrijven vallen eronder.

Er wordt een instantie opgetuigd die vergunningen voor de uitleenbedrijven gaat regelen. De VVD is bang dat deze organisatie uit zijn krachten gaat groeien. De nieuwe instantie moet alle bedrijven in de sector gaan controleren. Aartsen vreest dat hierdoor nieuwe problemen en vertraging kunnen ontstaan.

Zorgen over de uitvoering en de handhaving van de wetgeving leven bij veel partijen. Steun is er ook voor het besluit van Van Hijum om uitzenders medeverantwoordelijk te maken voor de registratie van arbeidsmigranten. Wel hekelen partijen het feit dat hier niet op wordt gehandhaafd. Gemeenten hebben weinig zicht op arbeidsmigranten. Als ze niet ingeschreven staan, kunnen ze bij baanverlies hun sociale voorzieningen kwijtraken en op straat belanden. Dat zorgt al in veel gemeenten voor problemen. Het zijn vooral arbeidsmigranten uit het midden en oosten van Europa die worden uitgebuit door malafide uitzendbureaus.