Mexico stelt reactie op Amerikaanse importheffingen nog even uit

MEXICO-STAD (ANP/RTR) - Mexico komt nog niet meteen met tegenmaatregelen in reactie op de Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium. Dat heeft de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum woensdag gezegd. In plaats daarvan wil de regering enkele weken wachten in de hoop dat er een oplossing komt.

"We wachten tot 2 april en daarna zullen we bekijken of wij ook vergeldingstarieven zullen invoeren", verklaarde Sheinbaum.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft gedreigd om vanaf die datum tarieven op te leggen aan landen die heffingen op Amerikaanse goederen hebben. Sheinbaum zei eerder deze week vertrouwen te hebben dat Mexico deze tarieven ontloopt, omdat Mexico geen heffingen rekent voor goederen uit de VS.