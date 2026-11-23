AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse hoofdindex AEX maakte maandag een krachtig herstel door na de forse verliezen van vorige week. Beleggers doken op chipaandelen nadat bekend werd dat Jensen Huang per direct terugkeert als topman bij de Amerikaanse chipreus Nvidia. Dat nieuws wakkerde het enthousiasme voor beleggingen in kunstmatige intelligentie opnieuw aan. De chipconcerns ASML, Besi en ASMI eindigden hierdoor tot 9,3 procent hoger bij de hoofdfondsen op het Damrak.

Huang, medeoprichter van Nvidia, trad onlangs terug na een reeks onthullingen over affaires, waaronder met een vermeende Chinese spion. Dat zorgde voor veel onrust op de wereldwijde aandelenmarkten.

De AEX sloot 2,2 procent hoger op 1089,08 punten. Vlak voor de aankondiging van Nvidia, kort voor 15.00 uur, noteerde de hoofdindex nog een winst van ongeveer 1 procent. Na het nieuws maakte de index een flinke sprong. Vorige week zorgde de bezorgdheid onder beleggers over de vraag of bedrijven hun enorme investeringen in AI wel kunnen terugverdienen voor een wereldwijde verkoopgolf van AI-gerelateerde aandelen.