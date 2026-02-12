Stevige minnen op Wall Street, Cisco Systems onderuit na cijfers

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met flinke koersverliezen gesloten. Bij de bedrijven op Wall Street moest Cisco Systems het ontgelden na bekendmaking van cijfers. De maker van netwerkapparatuur zoals routers en switches kwam met tegenvallende verwachtingen voor het lopende kwartaal en dook meer dan 12 procent in het rood.

De Dow-Jonesindex eindigde de handelsdag 1,3 procent lager op 49.451,98 punten. De brede S&P 500 zakte 1,6 procent tot 6832,76 punten en de technologiebeurs Nasdaq daalde 2 procent tot 22.597,15 punten. Bij opening van de Amerikaanse beurshandel lieten de hoofdgraadmeters nog winsten zien na de kleine koersdalingen een dag eerder.

Ook andere grote techfondsen hadden het moeilijk. Zo verloren Amazon, Facebook-moeder Meta Platforms en Apple tot 5 procent. Chipproducent Advanced Micro Devices (AMD) leverde 3,6 procent in. De computermakers HP en Dell Technologies werden tot 9 procent goedkoper. Tesla gaf 2,6 procent aan waarde prijs.

McDonald's boekte meer omzet

McDonald's meldde resultaten die wel goed werden ontvangen en won 2,7 procent. De fastfoodketen boekte in het afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht. Dankzij de introductie van goedkopere menu's en voordelige maaltijden groeiden de verkopen in de Verenigde Staten in het sterkste tempo in ruim twee jaar.

De cijfers van Restaurant Brands International, het moederbedrijf van onder meer Burger King, vielen juist slecht bij beleggers en het aandeel zakte meer dan 6 procent.

Inflatiecijfer

Beleggers keken daarnaast al uit naar het Amerikaanse inflatiecijfer dat vrijdag op de agenda staat. Deze week kwamen nog veel betere cijfers dan verwacht over de Amerikaanse arbeidsmarkt. De inflatie en werkgelegenheid zijn belangrijk voor het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank. Door de sterke banencijfers zou de Federal Reserve mogelijk minder geneigd zijn om de rente verder te verlagen.

De olieprijzen gingen eveneens omlaag met minnen tot 2,7 procent.