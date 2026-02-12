Nationalisten winnen verkiezingen Bangladesh na vertrek premier

DHAKA (ANP/RTR/AFP) - De Bangladesh Nationalist Party (BNP) heeft de verkiezingen gewonnen. De partij is bij het tellen van de stemmen niet meer in te halen. Het waren de eerste verkiezingen in Bangladesh sinds premier Sheikh Hasina in 2024 vluchtte na grootschalige protesten in het land.

De BNP wordt geleid door Tarique Rahman, de zoon van voormalig premier Khaleda Zia. Hij verliet het land in 2008 voor een medische behandeling na zijn vrijlating uit detentie. De politicus werd door een interim-regering vastgehouden wegens corruptie. Een paar maanden geleden keerde hij terug.

Rahman is een van de belangrijkste kandidaten voor het premierschap. Voor de verkiezingen zei hij dat na eventuele winst zijn eerste prioriteit het herstellen van de veiligheid en stabiliteit zou zijn.

VN-experts waarschuwden voor de verkiezingen voor een mogelijke toename van geweld en een "tsunami van desinformatie". Kiezers vertelden aan persbureau Reuters dat de sfeer "vrijer en feestelijker" was dan bij voorgaande verkiezingen.