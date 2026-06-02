ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Stevige winst voor AEX-index, Prosus grootste stijger

Economie
door anp
dinsdag, 02 juni 2026 om 17:56
anp020626138 1
AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse aandelenbeurs is dinsdag met een stevige winst gesloten. Onder de hoofdfondsen was Prosus de grootste winnaar. Ook de chipbedrijven ASML (plus 4,9 procent), Besi (plus 2,9 procent) en ASMI (plus 2,4 procent) eindigden hoger.
Techinvesteerder Prosus kreeg er 9,4 procent bij. Het bedrijf is grootaandeelhouder van techbedrijf Tencent in Hongkong. Tencent werd ruim een tiende meer waard op de beurs in Hongkong, na berichten dat het techbedrijf een geïntegreerde AI-assistent wil introduceren binnen zijn populaire WeChat-app.
De Amsterdamse hoofdindex eindigde 1,3 procent hoger op 1.049,06 punten. De MidKap daalde een fractie tot 1.089,20 punten. Verder in Europa was de stemming op de beursvloeren ook positief. Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,8 procent.
loading

POPULAIR NIEUWS

GettyImages-142051018

"Navo-baas Rutte is het spoor helemaal bijster"

poetin moeten nadenken over stoppen tragedie in oekraine1700668369

Dreigende brandstoftekorten, kritiek op 'piemeltje' Poetin zwelt aan: Oekraïne raakt Rusland waar het pijn doet

jetten en oud minister kamp ruzien over liberale fractie ep1705838214

Vertrouwen in kabinet-Jetten stort in: "Het is een bende"

gandr-collage (1)

De verloren (in ieder geval niet gewonnen) oorlog kan Poetin de kop kosten.

generated-image (6)

Stille koopkrachtkampioenen: deze Nederlanders winnen wél van de inflatie

171618335_m

Vrouwen lopen veel meer risico op dementie: dit zijn de verrassende oorzaken

Loading