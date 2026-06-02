ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ook Britse krijgsmacht gaat 'militair Starlink-netwerk' gebruiken

Economie
door anp
dinsdag, 02 juni 2026 om 17:55
anp020626137 1
LONDEN (ANP/RTR) - De militaire variant van Elon Musks satellietcommunicatienetwerk Starlink heeft er een flinke klant bij. Na de Amerikaanse heeft ook de Britse krijgsmacht het Starshield-netwerk in gebruik genomen, zeggen twee ingewijden tegen persbureau Reuters.
Starlink heeft de afgelopen jaren een cruciale rol gekregen in de communicatie op het slagveld in bijvoorbeeld Oekraïne. Maar SpaceX wil het reserveren voor consumenten en bedrijven en ziet het liefst dat militaire klanten overstappen naar Starshield.
Starshield is ontworpen voor de Amerikaanse overheid. Het heeft meer beveiligingsmogelijkheden dan Starlink en is duurder. Het Britse ministerie van Defensie is begin dit jaar begonnen met het overzetten van operationele militaire communicatie naar Starshield, zeggen Reuters' bronnen. Britse militairen gebruiken Starlink nog wel om bijvoorbeeld te bellen met familie.
De Nederlandse krijgsmacht heeft ook een aantal Starlink-terminals.
loading

POPULAIR NIEUWS

32085133 l

“Dit symptoom duidt bijna altijd op een depressie”

GettyImages-142051018

"Navo-baas Rutte is het spoor helemaal bijster"

poetin moeten nadenken over stoppen tragedie in oekraine1700668369

Dreigende brandstoftekorten, kritiek op 'piemeltje' Poetin zwelt aan: Oekraïne raakt Rusland waar het pijn doet

jetten en oud minister kamp ruzien over liberale fractie ep1705838214

Vertrouwen in kabinet-Jetten stort in: "Het is een bende"

gandr-collage (1)

De verloren (in ieder geval niet gewonnen) oorlog kan Poetin de kop kosten.

generated-image (6)

Stille koopkrachtkampioenen: deze Nederlanders winnen wél van de inflatie

Loading