Stichting achter massaclaim tegen Vattenfall gaat in beroep

AMSTERDAM (ANP) - De stichting die tevergeefs een massaclaim indiende tegen energieleverancier Vattenfall gaat in hoger beroep. Nuon-Claim wilde namens een groep kleine bedrijven en organisaties een vergoeding voor extra berekende kosten die volgens de stichting onterecht waren. De rechtbank in Amsterdam wees die vordering af, maar Nuon-Claim hoopt bij het gerechtshof op meer succes.

De zaak draait om een bedrag dat klanten met een grootverbruikersaansluiting extra moesten betalen aan Vattenfall, waar jaren geleden energieleverancier Nuon in is opgegaan. Volgens de claimstichting mocht Vattenfall die zogeheten kilowattvergoeding niet in rekening brengen, omdat er geen extra dienst tegenover zou staan. Ook beschuldigde Nuon-Claim de energieleverancier van het achterhouden van belangrijke informatie over de extra kosten. Dat zou samen neerkomen op misleiding

De rechter oordeelde in oktober dat de claims, bij elkaar goed voor 400 miljoen euro, onterecht waren. In de wet uit 1999 over de liberalisering van de energiemarkt staat volgens het vonnis dat de extra vergoeding geoorloofd was. Ook moeten "kleine" grootverbruikers volgens de rechter in staat zijn om zelf te berekenen hoeveel ze betalen aan kilowattvergoedingen en of het loont om over te stappen. Nuon-Claim noemt die laatste conclusie nu "te kort door de bocht".

Het hoger beroep gaat waarschijnlijk lang duren. Nuon-Claim verwacht geen uitspraak voor het einde van het jaar.