Stichting begint rechtszaak tegen Netflix om prijsverhogingen

AMSTERDAM (ANP) - Een Nederlandse claimstichting sleept Netflix voor de rechter om prijsverhogingen die de streamingdienst de afgelopen jaren heeft doorgevoerd voor lopende abonnementen. Stichting Bescherming Consumentenbelang stelt dat die onrechtmatig zijn en wil dat het bedrijf gedupeerde consumenten terugbetaalt.

"De streamingdienst heeft haar algemene voorwaarden herhaaldelijk aangepast zonder consumenten daar voldoende over te informeren", stelt de stichting. "Daarnaast zijn eerdere versies van deze voorwaarden niet meer toegankelijk, waardoor consumenten niet kunnen nagaan welke voorwaarden oorspronkelijk golden."

Hier zouden miljoenen Nederlandse consumenten de dupe van zijn geworden. De stichting schat de totale schade op maximaal 673 miljoen euro.

Consumentenrechten

Eerder mikte de stichting nog op een schikking met Netflix, maar stapt nu toch naar de rechter. De stichting heeft het streamingbedrijf donderdag een dagvaarding gestuurd.

Netflix zegt consumentenrechten "heel serieus" te nemen en ervan overtuigd te zijn dat "onze voorwaarden altijd in lijn zijn geweest met lokale wetgeving en de verwachtingen van consumenten". "Netflix streeft ernaar om onze abonnees de best mogelijke entertainmentservice te bieden die transparant, aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk is. Daarom bieden we kortlopende, flexibele contracten aan, in verschillende prijsklassen, die op elk moment eenvoudig opzegbaar zijn", aldus een woordvoerder van de streamingdienst.