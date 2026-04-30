Overbieden op een huis? De verkoper mag al blij als hij de vraagprijs haalt

Economie
door Ans Vink
donderdag, 30 april 2026 om 6:14
bijgewerkt om donderdag, 30 april 2026 om 6:42
De woningmarkt draait nog steeds op volle toeren, maar het tijdperk waarin je standaard tienduizenden euro’s over de vraagprijs moest bieden, begint te rafelen. Steeds vaker zijn verkopers het die moeten slikken en hun verwachtingen naar beneden bijstellen.
Volgens nieuwe cijfers van woningplatform Huispedia is in het eerste kwartaal van dit jaar bij 12,2 procent van de woningen de vraagprijs verlaagd, meer dan een jaar geleden. Vooral in het duurdere segment blijkt de rek eruit: hogere hypotheekrentes maken dat kopers simpelweg niet meer mee kunnen in het spel van “kijken wat de gek ervoor geeft”. Een huis dat in prijs zakt, blijkt bovendien meteen minder populair; het krijgt een soort stigma, waardoor er juist mínder wordt overboden.
Intussen daalt ook het aandeel woningen waarop wordt overboden, net als het gemiddelde overbiedingspercentage. Overbieden is daarmee niet ineens verleden tijd, maar wel minder vanzelfsprekend. De krapte op de markt is niet weg, maar de machtsbalans schuift millimeter voor millimeter iets richting koper. Wie nu instapt, hoeft misschien voor het eerst in jaren niet meer automatisch boven de vraagprijs te gaan zitten – al is het maar omdat verkopers zelf vaker een stap terug moeten doen.

