ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Het Amerikaanse leger gaat Trump nieuwe ideeen voorleggen voor zijn oorlog

Politiek
door Redactie
donderdag, 30 april 2026 om 7:15
anp300426053 1
President Donald Trump krijgt donderdag een briefing van de leider van het Amerikaanse Centrale Commando CENTCOM, Brad Cooper, over nieuwe plannen voor mogelijke militaire actie tegen Iran. Dat meldt Axios op basis van bronnen.
CENTCOM heeft een plan voorbereid voor een "korte en krachtige" golf van aanvallen op Iran, waarschijnlijk inclusief aanvallen op infrastructuur, aldus Axios. Trump heeft eerder gedreigd Irans civiele infrastructuur te vernietigen.
Experts op het gebied van internationaal recht zeggen dat dergelijke aanvallen mogelijk neerkomen op oorlogsmisdaden. De Geneefse Conventies van 1949 over humanitair gedrag in oorlog verbieden aanvallen op locaties die als essentieel voor burgers worden beschouwd.
Een fragiel staakt-het-vuren in de Iran-oorlog begon drie weken geleden. Het Witte Huis en het Centrale Commando hebben volgens Axios niet gereageerd op een verzoek om commentaar.

Lees ook

Oorlog rond Iran loopt verder uit de handOorlog rond Iran loopt verder uit de hand
Waarom diesel veel sneller in prijs stijgt dan benzineWaarom diesel veel sneller in prijs stijgt dan benzine
WSJ: Trump is bangWSJ: Trump is bang
loading

POPULAIR NIEUWS

jetten en oud minister kamp ruzien over liberale fractie ep1705838214

D66 gekelderd in peiling: vertrouwen in kabinet-Jetten brokkelt razendsnel af

234526865_m

Nederlanders gaan massaal het land uit in de meivakantie: dit zijn de populairste bestemmingen

king-charles-vance-congress-lc-260428-dff5ed

Koning Charles spreekt moedig waar Europese leiders zwijgen en Rutte slijmt

ANP-555283423

Marcel van Roosmalen kan ook heel positief zijn, als je maar betaalt

Combi - Zorro Ranch Epstein

Schokkende getuigenis: jonge mannen gedrogeerd en verkracht op Epsteins Zorro Ranch; FBI-dossiers spreken van seriemisbruik

anp290426126 1

Zeer grote natuurbrand uitgebroken op militair oefenterrein 't Harde

Loading