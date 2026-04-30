Het Amerikaanse leger gaat Trump nieuwe ideeen voorleggen voor zijn oorlog

President Donald Trump krijgt donderdag een briefing van de leider van het Amerikaanse Centrale Commando CENTCOM, Brad Cooper, over nieuwe plannen voor mogelijke militaire actie tegen Iran . Dat meldt Axios op basis van bronnen.

CENTCOM heeft een plan voorbereid voor een "korte en krachtige" golf van aanvallen op Iran, waarschijnlijk inclusief aanvallen op infrastructuur, aldus Axios. Trump heeft eerder gedreigd Irans civiele infrastructuur te vernietigen.

Experts op het gebied van internationaal recht zeggen dat dergelijke aanvallen mogelijk neerkomen op oorlogsmisdaden. De Geneefse Conventies van 1949 over humanitair gedrag in oorlog verbieden aanvallen op locaties die als essentieel voor burgers worden beschouwd.

Een fragiel staakt-het-vuren in de Iran-oorlog begon drie weken geleden. Het Witte Huis en het Centrale Commando hebben volgens Axios niet gereageerd op een verzoek om commentaar.