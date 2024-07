Hoge ambtenaar ontslagen na bestellen 152 parkeerkaarten

Een topambtenaar van het ministerie van Sociale Zaken is ontslagen, onder meer na het bestellen van 152 parkeerkaarten voor zichzelf. Dat staat in een uitspraak van de rechtbank die deze week is gepubliceerd. De man werkte als directeur op het ministerie en had 160 mensen onder zich.

Bij het ministerie waren al enige tijd twijfels over het functioneren van de hoge ambtenaar, zo staat in het vonnis. Hij stond daarom sinds augustus vorig jaar op non-actief.

Daarna ontstonden er vragen over de parkeerkaarten. De Rijksoverheid heeft als beleid dat mensen zoveel mogelijk gestimuleerd worden om met het openbaar vervoer te reizen. In coronatijd maakten ambtenaren wel aanspraak op een vergoeding voor het parkeren, maar na corona werd die regeling weer afgeschaft. Dat weerhield de man er volgens onderzoek niet van om alsnog 152 parkeerkaarten te bestellen. Die kaarten zijn normaal gesproken bedoeld voor bezoekers van het ministerie, die op die manier gratis kunnen parkeren in een naastgelegen garage.

Ontslagvergoeding

De man stelde zelf dat hij zijn auto altijd elders parkeerde, maar "uit principieel oogpunt" wilde hij niet zeggen waar dan. Een onderzoek van het UWV vermeldde dat het "aannemelijk is" dat de uitrijkaarten voor de man zelf waren.

De man wilde van het ministerie een ontslagvergoeding van bijna 400.000 euro, en eiste ook een rectificatie op het intranet. Dat krijgt hij allemaal niet. Wel krijgt de man een ontslagvergoeding van ruim 17.000 euro. Volgens de rechter heeft de man "niet de integriteit uitgestraald die van een directeur en topambtenaar verwacht mag worden", maar was zijn gedrag ook weer niet zo ernstig dat het reden is voor ontslag.

De rechter is het met het ministerie eens dat er problemen waren met het functioneren van de man, maar hij is ook onvoldoende geholpen om tot verbeteringen te komen. De combinatie is volgens de rechter wel reden voor ontslag.