Storing ABN AMRO opgelost

AMSTERDAM (ANP) - De storing bij ABN AMRO waardoor klanten problemen hadden met het regelen van hun bankzaken is opgelost, zegt een woordvoerder. "Alles werkt weer."

De bank kampte eerder op de dag met een storing in de app, iDEAL en internetbankieren. Storingswebsite Allestoringen ontving maandag aan het eind van de middag en begin van de avond duizenden meldingen van klanten van de bank. Op de app meldde ABN AMRO dat klanten door de storing mogelijk hun bankzaken niet konden regelen.

De oorzaak van de storing is niet bekendgemaakt. "We zijn hard bezig het te onderzoeken en op te lossen", zei een woordvoerder eerder op de dag.