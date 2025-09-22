Megadeal tussen Nvidia en OpenAI jaagt Wall Street omhoog

NEW YORK (ANP) - Op Wall Street ging de aandacht maandag in de laatste handelsuren vooral uit naar een megadeal tussen chipconcern Nvidia en OpenAI, het bedrijf achter chatbot ChatGPT. Nvidia gaat tot 100 miljard dollar investeren in OpenAI en het bedrijf voorzien van chips voor datacenters. Daarmee ontstaat een samenwerking tussen twee van de meest toonaangevende spelers in de wereldwijde wedloop op het gebied van kunstmatige intelligentie. Beleggers beloonden Nvidia met een koerswinst van 4 procent.

Het nieuws over Nvidia zorgde ervoor dat de stemming op Wall Street gedurende de dag aantrok. De S&P 500-index eindigde 0,4 procent hoger op 6693,75 punten, een nieuw slotrecord. De Nasdaq won 0,7 procent op 22.788,98 punten, eveneens de hoogste slotstand ooit. Ook de Dow-Jonesindex eindigde op een recordstand, met een winst van 0,1 procent op 46.381,54 punten.