Honkballers als groepswinnaar naar kwartfinales EK

ROTTERDAM (ANP) - Het Koninkrijksteam heeft zich als groepswinnaar geplaatst voor de kwartfinales van het EK honkbal in Rotterdam. Het team van bondscoach Evert-Jan 't Hoen won in het Neptunus Familiestadion ook zijn derde groepswedstrijd. Na ruime zeges op Groot-Brittannië (9-3) en Frankrijk (13-4) werd Israël met 9-1 verslagen.

Oranje speelt donderdag in de kwartfinale tegen de winnaar van het duel uit de tussenronde tussen Kroatië en Zweden. Groot-Brittannië, dat maandag met 9-4 van Frankrijk won, kwalificeerde zich als nummer 2 ook rechtstreeks voor de kwartfinales. Israël en Frankrijk spelen een wedstrijd in de tussenronde.

Nederland nam tegen Israël in de eerste inning een 2-0-voorsprong, dankzij Didi Gregorius, Jonathan Schoop en Hendrik Clementina. Het gastland voerde in de vijfde inning de score op na onder meer een homerun van Juremi Profar, 6-1. In de laatste innings liep Oranje verder uit.

Voor de wedstrijd vond er voor het Neptunus Familiestadion een pro-Palestijns protest plaats. De demonstranten zijn tegen de aanwezigheid van Israël op het EK. De politie greep in, maar niemand is aangehouden. Het team van Israël maakt zijn opwachting in Rotterdam nadat de Europese honkbalbond WBSC geen gehoor had gegeven aan een oproep in de Rotterdamse gemeenteraad om het team vanwege de aanvallen in Gaza te weren.