Storing bij bonuskortingen Albert Heijn

ZAANDAM (ANP) - Albert Heijn kampt donderdag met een storing waardoor de bonuskortingen niet goed kunnen worden verwerkt, bevestigt een woordvoerder van de supermarktketen na berichtgeving door het AD. Daardoor kan het voorkomen dat klanten voor bonusproducten niet de kortingsprijs, maar de normale prijs moeten betalen.

"We zijn hard aan de slag om de storing te verhelpen", laat de woordvoerder weten. Hij kan nog niet zeggen wat de oorzaak is. Ook is nog onduidelijk hoe lang de problemen kunnen aanhouden. Op de website Allestoringen.nl waren donderdagochtend al de eerste meldingen van de storing.