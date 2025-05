Wall Street stijgt na blokkade tarieven Trump en cijfers Nvidia

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York lieten donderdag winsten zien. Beleggers reageerden verheugd op een uitspraak van het Amerikaanse Hof voor Internationale Handel. Die oordeelde dat president Donald Trump ten onrechte een noodwet heeft gebruikt om importheffingen op te leggen aan handelspartners van de Verenigde Staten. De Trump-regering heeft van het handelshof tien dagen de tijd gekregen om de heffingen te stoppen. Het Witte Huis verklaarde in beroep te gaan tegen het vonnis.

Naast de hoop dat Trump zijn handelstarieven mogelijk zal moeten terugdraaien, zorgden beter dan verwachte resultaten van Nvidia voor optimisme bij beleggers. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent hoger op 42.161 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,7 procent tot 5928 punten en techgraadmeter Nasdaq won 1,1 procent tot 19.311 punten.

Wat de rechterlijke uitspraak precies betekent voor het handelsbeleid van Trump is nog onduidelijk. Zakenbank Goldman Sachs stelt dat de uitspraak slechts een tijdelijke tegenslag voor Trump is en dat het Witte Huis andere tariefinstrumenten kan gebruiken om dit te compenseren. Ook National Australia Bank denkt dat de Trump-regering voldoende bevoegdheden heeft om de uitspraak te omzeilen.

Analisten van de Nationale Bank van Koeweit verklaarden dat de uitspraak Trumps onderhandelingspositie in de handelsgesprekken met landen verzwakt. "Als de uitspraak in stand blijft, zal dit een belangrijke positieve ontwikkeling zijn voor de Amerikaanse en de wereldeconomie."

Nvidia steeg bijna 5 procent. Het AI-chipbedrijf blijft in een razend tempo groeien dankzij de forse investeringen die grote techbedrijven doen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Nvidia waarschuwde wel voor de impact van het besluit van de Amerikaanse regering om de export van H20-chips naar China aan banden te leggen. Nvidia had deze chips specifiek ontwikkeld voor de Chinese markt om aan eerdere Amerikaanse exportregels te voldoen.

HP kelderde bijna 8 procent. De computerfabrikant verlaagde de winstverwachting voor het hele jaar. Volgens topman Enrique Lores wordt de vraag naar computers gedrukt door de toegenomen economische onzekerheid als gevolg van de handelstarieven van Trump.