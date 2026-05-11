ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Storing bij DigiD is verholpen, meldt beheerder Logius

Economie
door anp
maandag, 11 mei 2026 om 14:38
anp110526108 1
DEN HAAG (ANP) - De storing bij DigiD is verholpen, meldt een woordvoerster van beheerder Logius. Gebruikers hadden eerder op de dag moeite met inloggen via de website en app.
Het aantal meldingen bij allestoringen.nl daalde maandagmiddag rond 14.15 uur tot ongeveer 400. Eerder op de dag liep dit nog op tot meer dan 3500 meldingen.
De woordvoerster zegt vanwege bedrijfsveiligheid niets te kunnen zeggen over de oorzaak van de storing. Het was volgens haar geen DDoS-aanval, waarbij zoveel internetverkeer naar een server wordt gestuurd dat deze de druk niet meer aankan.
loading

POPULAIR NIEUWS

216659526 m

Het menselijk hart kan zichzelf herstellen, blijkt uit nieuw onderzoek

26940060 m

Waarom we ons niets meer herinneren van onze babytijd

71468666_m

Duiven verdienen eerherstel: veel slimmer en nuttiger dan hun slechte imago

d3600b45-3801-42d5-83f2-c2727729d2db-cover17

Arts verwijdert verkeerd orgaan bij ‘routine-ingreep’: patiënt (70) overlijdt in Florida

156838829_m

Toerisme: de 10 meest bezochte landen

anp100526074 1

Meisje (15) overlijdt tijdens halve marathon in Leiden

Loading