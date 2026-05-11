Storing bij DigiD is verholpen, meldt beheerder Logius

DEN HAAG (ANP) - De storing bij DigiD is verholpen, meldt een woordvoerster van beheerder Logius. Gebruikers hadden eerder op de dag moeite met inloggen via de website en app.

Het aantal meldingen bij allestoringen.nl daalde maandagmiddag rond 14.15 uur tot ongeveer 400. Eerder op de dag liep dit nog op tot meer dan 3500 meldingen.

De woordvoerster zegt vanwege bedrijfsveiligheid niets te kunnen zeggen over de oorzaak van de storing. Het was volgens haar geen DDoS-aanval, waarbij zoveel internetverkeer naar een server wordt gestuurd dat deze de druk niet meer aankan.