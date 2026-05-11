VN slaan alarm over burgerdoden door drones in Soedan

GENÈVE (ANP) - De mensenrechtenchef van de Verenigde Naties heeft alarm geslagen over het hoge aantal burgerdoden dat in Soedan valt door droneaanvallen. Het gaat dit jaar al om zeker 880 personen, zegt Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Volker Türk.

"Gewapende drones zijn inmiddels veruit de belangrijkste oorzaak van burgerdoden", stelt Türk in een verklaring. Hij zei dat dergelijke aanvallen "alleen maar erger worden als ze volledig ongestraft blijven".

In het grondstofrijke Soedan woedt sinds 2023 een burgeroorlog tussen de krijgsmacht en de paramilitaire groep RSF. Miljoenen mensen zijn gevlucht voor het geweld.

Volgens de VN was tussen januari en april van dit jaar meer dan 80 procent van de burgerdoden tijdens het conflict het gevolg van droneaanvallen. Beide strijdende partijen gebruiken de onbemande vliegtuigjes.