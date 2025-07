Storing bij Poolse luchtverkeersleiding, vliegverkeer ontregeld

WARSCHAU (ANP/RTR/DPA) - De Poolse luchtverkeersleiding heeft zaterdag te kampen met een storing in het computersysteem waardoor het vliegverkeer in Polen wordt ontregeld. Veiligheidsdiensten onderzoeken de storing in het systeem voor luchtverkeersmanagement waarbij ook wordt gekeken of er sprake is van sabotage, aldus de Poolse autoriteiten.

Door de storing zijn vluchten op verschillende luchthavens in Polen geraakt, aldus Poolse media. Passagiers moeten rekening houden met vertragingen of annuleringen. Er zou wel een backupsysteem zijn.

Warsaw Chopin Airport, van hoofdstad Warschau, meldde dat er problemen waren met vertrekkende vluchten. Maar volgens de luchthaven verloopt alles inmiddels weer normaal.