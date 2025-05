UTRECHT(ANP) - De storing bij de Rabobank is voorbij. Dat meldt een woordvoerder van de bank zaterdagavond. De oorzaak was een technisch probleem.

Zaterdagmiddag hadden klanten van de Rabobank problemen met het doen van betalingen. Sommigen meldden dat het leek of hun betaalpas was geblokkeerd. De bank liet daarop weten dat de pas niet werkelijk was geblokkeerd, maar dat de betaalautomaten wel die melding konden geven. Ook waren er problemen met betalingen via iDeal.