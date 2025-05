Sabalenka wint als ongenaakbare nummer 1 derde titel in Madrid

MADRID (ANP) - Aryna Sabalenka is in aanloop naar het grandslamtoernooi van Roland Garros de onbetwiste nummer 1 van de wereld. De 26-jarige tennisster uit Belarus zegevierde op het graveltoernooi van Madrid waar ze in de finale de Amerikaanse Coco Gauff in twee sets versloeg: 6-3 7-6 (3). Het was de derde keer dat Sabalenka in La Caja Mágica de hoofdprijs won.

Sabalenka was in de beginfase de betere van de twee wereldtoppers en nam via twee breaks snel een 4-1 voorsprong. Gauff vocht zich in de partij, kwam terug tot 4-3, maar moest de set toch met 6-3 aan Sabalenka laten. In de tweede set leek het er lang op dat Gauff de stand weer gelijk zou trekken, maar de nummer 4 van de wereld liet Sabalenka weer terugkomen. Een tiebreak moest de beslissing brengen. Daarin liet Sabalenka zien dat ze een klasse apart is.

Sabalenka stond op 11 september 2023 voor het eerst aan de leiding van de wereldranglijst, maar moest die positie destijds na acht weken afstaan aan haar grote rivale Iga Swiatek. Sabalenka heroverde de heerschappij in het vrouwentennis in oktober vorig jaar en is sindsdien al 28 weken ongenaakbaar. Ze zal als de nummer 1 van de wereld eind deze maand aan Roland Garros beginnen. Sabalenka wist er de Coupe Suzanne Lenglen nog nooit te winnen.