Eerste tennispartij Alcaraz in Cincinnati onderbroken door regen

CINCINNATI (ANP) - Carlos Alcaraz heeft zijn partij in de tweede ronde van het masterstoernooi van Cincinnati donderdag niet kunnen afmaken door regen. De partij van de als tweede geplaatste Spanjaard tegen de Fransman Gaël Monfils werd in de tiebreak van de tweede set onderbroken: 6-4 6-6.

Alcaraz had de eerste set gewonnen. In de tweede set stond Monfils met 3-1 voor in de tiebreak toen de spelers van de baan moesten.

De Spanjaard verloor vorig jaar de finale in Cincinnati van Novak Djokovic. Eerder deze maand hield de Serviër Alcaraz ook af van de olympische titel bij de Spelen van Parijs. Voor de Spaanse winnaar van Roland Garros en Wimbledon is het toernooi in Cincinnati zijn eerste op hardcourt sinds het masterstoernooi van Miami, waar hij in de kwartfinales werd uitgeschakeld.