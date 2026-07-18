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Strengere regels voor elektrische autobouwers in Hongarije

Economie
door anp
zaterdag, 18 juli 2026 om 10:41
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BOEDAPEST (ANP/BLOOMBERG) - De Hongaarse industrie voor elektrische auto's, een belangrijke pijler van de economie, krijgt het waarschijnlijk een stuk moeilijker. De sector genoot jarenlang bescherming onder voormalig premier Viktor Orbán, maar de nieuwe regering treedt harder op tegen milieuvervuilers en wil de belastingen verhogen.
Zo legde de regering onlangs de activiteiten van Semcorp stil, een Chinese producent van onderdelen voor lithium-ionbatterijen voor de elektrische auto-industrie. Onder de fabriek was vervuild grondwater aangetroffen. Ook het Chinese batterijconcern CATL wordt nauwlettend in de gaten gehouden vanwege vermoedelijke vervuiling, nadat een groenachtige vloeistof rond de fabriek naar boven kwam.
De Hongaarse regering wil de strengste milieuregels van de Europese Unie invoeren, de heffingen voor vervuilers verhogen en een einde maken aan royale belastingvoordelen voor multinationals, zei premier Péter Magyar.
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