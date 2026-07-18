Mexicaanse president en Canadese premier naar WK-finale met Trump

MEXICO-STAD (ANP/DPA/BLOOMBERG) - De Mexicaanse president Claudia Sheinbaum en de Canadese premier Mark Carney reizen af naar de VS voor de finale van het WK voetbal. Dat zei Sheinbaum tegen journalisten. De VS organiseerden het WK samen met Mexico en Canada.

Sheinbaum zei dat ze een uitnodiging van de Amerikaanse president Donald Trump heeft aangenomen. De betrekkingen tussen de VS en Mexico zijn gespannen vanwege handels- en migratiekwesties. Sheinbaum heeft Trump tot dusver slechts één keer ontmoet. Dat was tijdens de loting voor het WK in Washington.

Ook met Canada onderhouden de VS onder Trump een moeizame relatie. Vrijdag zei Trump met Carney te willen bellen over de bosbranden in Canada. De rook hiervan zorgt voor luchtvervuiling in het noordoosten van de VS, onder meer in New York. De finale wordt gespeeld in East Rutherford, nabij New York.