Strukton schikt voor 10 miljoen in Saudische omkopingskwestie

AMSTERDAM (ANP) - Bouwbedrijf Strukton heeft een schikking van 10 miljoen euro getroffen met het Openbaar Ministerie rond een omkopingszaak in Saudi-Arabië. Dankzij de deal wordt het concern niet meer vervolgd, staat in het woensdag gepubliceerde jaarverslag van Strukton over 2023. Voormalig topman en eigenaar Gerard Sanderink moet nog wel vrezen voor vervolging. Aanklagers doen onderzoek naar zijn betrokkenheid bij vermeende corruptie en moeten nog beslissen of ze hem voor de rechter willen.

Het Nederlandse bouwbedrijf kreeg ruim tien jaar geleden een opdracht van 1 miljard euro voor de bouw aan het metronetwerk in de Saudische hoofdstad Riyad. Maar via betalingen aan een Saudische prins had de toenmalige directie zich mogelijk schuldig gemaakt aan omkoping om die klus binnen te halen. In 2019 deed de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) invallen bij Strukton voor een onderzoek naar vermeende omkoping en valsheid in geschrifte.

Strukton zelf zet nu een punt achter die zaak. Het bedrijf erkent de feiten en omstandigheden, maar bekent geen schuld. Een woordvoerster van het OM bevestigt na berichtgeving van het Financieele Dagblad dat er nog wel onderzoek loopt naar meerdere personen. Twee jaar geleden erkende Sanderinks advocaat dat de ondernemer ook bij de onderzochte personen hoorde.