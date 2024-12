International Van de Ven pas na jaarwisseling terug bij Spurs

LONDEN (ANP/RTR) - Micky van de Ven komt dit jaar niet meer in actie bij Tottenham Hotspur. De linkervleugelverdediger maakte anderhalve week geleden na een hamstringblessure zijn rentree, maar viel in de ontmoeting met Chelsea in de slotfase weer uit.

"Het is niet zo'n ernstige blessure als de vorige keer, maar ik denk dat we Micky pas in het nieuwe jaar weer terugzien", zei trainer Ange Postecoglou op een persconferentie, waar hij vooruitkeek op de wedstrijd van donderdag tegen Manchester United in de League Cup.

Van de Ven kwam dit seizoen in de Premier League tot dusverre tot negen optredens.