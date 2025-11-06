ECONOMIE
Studie: minder vacatures in militaire drone-industrie in Europa

Economie
door anp
donderdag, 06 november 2025 om 9:07
anp061125085 1
ROTTERDAM (ANP) - Het aantal vacatures in de militaire drone-industrie in Europa is de afgelopen jaren gedaald, ondanks de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de hogere uitgaven aan defensie die eerder dit jaar zijn afgesproken. Dit meldt onderzoeksbureau Intelligence Group, na onderzoek naar vacatures in de defensiesector in West- en Zuid-Europa.
Kort na het begin van de oorlog in 2022 steeg het aantal vacatures flink, maar de afgelopen twee jaar liep dit volgens het onderzoeksbureau weer terug. Het afgelopen kwartaal zakte het aantal vacatures tot ongeveer 5500, ongeveer hetzelfde niveau als eind 2021.
In België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn de vacatures het afgelopen jaar afgenomen. Spanje en Italië hebben in de eerste negen maanden van dit jaar al wel meer drone-gerelateerde vacatures dan in heel 2024. Nederland telt dit jaar tot nu toe 1163 vacatures. In heel 2024 kwam dit uit op 1546 in totaal, iets meer dan in 2023 en 2022.
