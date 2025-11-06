ECONOMIE
President Mexico doet aangifte na betasting op straat

Samenleving
door anp
donderdag, 06 november 2025 om 9:03
anp061125084 1
MEXICO-STAD (ANP/RTR) - De Mexicaanse president Claudia Sheinbaum heeft aangifte gedaan tegen de man die haar op straat heeft betast. De man raakte de politica aan en probeerde haar in de nek te kussen.
"Als dit de president overkomt, wat betekent dat dan voor alle jonge vrouwen in ons land?", zei Sheinbaum, de eerste vrouwelijke president van Mexico. "Geen enkele man heeft het recht de persoonlijke ruimte van vrouwen te schenden." De man leek volgens haar dronken. Eerder werd al bekend dat hij is aangehouden.
Het incident vond dinsdag plaats in het historische centrum van Mexico-Stad. Sheinbaum begroette het publiek tijdens een korte wandeling van het nationale paleis naar het ministerie van Onderwijs. Op beelden is te zien hoe de man Sheinbaum betast, voordat een medewerker van Sheinbaum tussenbeide komt.
Sheinbaum reist net als haar voorganger met minimale beveiliging om "dicht bij het volk" te zijn. Ze is niet van plan haar beveiligingsplan te wijzigen.
