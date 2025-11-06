Automobilist aanrijdingen Frans Oléron mogelijk geradicaliseerd

SAINT-PIERRE D'OLÉRON (ANP/RTR) - De automobilist die woensdag opzettelijk mensen aanreed op het Franse eiland Oléron was mogelijk uit zichzelf geradicaliseerd, meldt binnenlandminister Laurent Nuñez. Hij voegde daaraan toe dat het nog niet duidelijk is of er religieuze motieven achter de aanval zitten. Vijf mensen raakten gewond, van wie twee zwaargewond.

De verdachte is een 25-jarige visser die op het eiland woonde. De politie heeft hem woensdag met moeite aangehouden. De man werd getaserd toen hij zijn auto in brand probeerde te steken en daarbij riep hij volgens de autoriteiten "Allahu akbar" (God is de grootste).

Dat noemt Nuñez een van de "religieuze aanwijzingen die vrij duidelijk en expliciet zijn". Volgens de minister is het uiteindelijk aan het Openbaar Ministerie om te bepalen wat de aanleidingen waren "voor de gewelddadige actie die we hebben gezien".